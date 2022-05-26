Для поповнення запасів ЗСУ на Азовсталь авіація здійснювали 7 вильотів – Буданов
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про те, як доставляли підмогу на гелікоптерах для захисників Маріуполя
Про це він розповів в інтервʼю виданню The War Zone
За його словами, екіпажі українських гелікоптерів, здебільшого, літали по 2 борти, одного разу до Маріуполя вилетіло одразу 4 борти.
Мі-8 забезпечили військовослужбовців на "Азовсталь" зброєю, боєприпасами, медикаментами, продуктами харчування та 72 додатковими бійцями.
"Всі поставки пройшли успішно", - сказав Буданов. Але на 5-му і 7-му вильотах було збито два гелікоптери. За словами Буданова, також знищено третій гелікоптер, який надходив на допомогу на одному з них. Вильотів було сім.
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