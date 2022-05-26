Для поповнення запасів ЗСУ на Азовсталь авіація здійснювали 7 вильотів – Буданов

Про це він розповів в інтервʼю виданню The War Zone

За його словами, екіпажі українських гелікоптерів, здебільшого, літали по 2 борти, одного разу до Маріуполя вилетіло одразу 4 борти.

Мі-8 забезпечили військовослужбовців на "Азовсталь" зброєю, боєприпасами, медикаментами, продуктами харчування та 72 додатковими бійцями.

"Всі поставки пройшли успішно", - сказав Буданов. Але на 5-му і 7-му вильотах було збито два гелікоптери. За словами Буданова, також знищено третій гелікоптер, який надходив на допомогу на одному з них. Вильотів було сім.

Як ми вже писали, Росія витратила близько 60% запасу високоточної зброї, деякі старі ракети не долітають до цілей, - розвідка

У розвідці розповіли, коли Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну

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