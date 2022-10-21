Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Проблема для України полягає в тому, що для транспортування аміаку через аміакопровід і через роботу Одеського портового заводу потрібно розуміти ті ризики, які пов'язані з тим, що Росія не припиняє вести терористичну діяльність з обстрілу інфраструктурних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки. Ракети переважно всі дуже неточні, тому потрапляння такої ракети в Одеський аміакопровід призведе до техногенної катастрофи з гибеллю тисяч і тисяч людей", - сказав Борис Кушнірук.

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру переконаний, що відновити діяльність Одеського аміакопроводу можна буде лише після того, як Росія припинить війну.

"Для того, щоб відновити його діяльність, потрібно, в першу чергу, щоб Росія припинила окупацію українських земель і бойові дії. У цьому випадку це буде гарантувати безпеку роботи аміакопроводу. На сьогодні, на жаль, це робити просто вкрай небезпечно для життя цілого регіону", - додав він.