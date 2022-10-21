Для відновлення діяльності Одеського аміакопроводу необхідно, щоб РФ повністю припинила бойові дії, - економіст Кушнірук
Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук зазначив, що експорт російського аміаку через трубопровід в Україні є вкрай небезпечний для життя цілого регіону, оскільки Росія постійно завдає ракетного удару по критичній інфраструктурі
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
"Проблема для України полягає в тому, що для транспортування аміаку через аміакопровід і через роботу Одеського портового заводу потрібно розуміти ті ризики, які пов'язані з тим, що Росія не припиняє вести терористичну діяльність з обстрілу інфраструктурних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки. Ракети переважно всі дуже неточні, тому потрапляння такої ракети в Одеський аміакопровід призведе до техногенної катастрофи з гибеллю тисяч і тисяч людей", - сказав Борис Кушнірук.
Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру переконаний, що відновити діяльність Одеського аміакопроводу можна буде лише після того, як Росія припинить війну.
"Для того, щоб відновити його діяльність, потрібно, в першу чергу, щоб Росія припинила окупацію українських земель і бойові дії. У цьому випадку це буде гарантувати безпеку роботи аміакопроводу. На сьогодні, на жаль, це робити просто вкрай небезпечно для життя цілого регіону", - додав він.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі.Загорівся морський порт.
- Пізніше і міністерство закордонних справ РФ визнало, що удару по морському порту в Одесі завдали російські військові.
- Організація Об'єднаних Націй та Туреччина обговорюють можливий експорт російського аміаку через трубопровід в Україні.
- Президент України погодиться з відновленням експорту російського аміаку через Україну лише якщо Москва поверне Києву українських військовополонених.
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