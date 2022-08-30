Для захисту від радіації: ЄС передав Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Як йдеться у повідомленні, ЄС передасть Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію, щоб захистити українців від потенційного радіаційного опромінення в районі Запорізької АЕС.

"26 серпня ЄС отримав запит на таблетки йодиду калію від уряду України як превентивний захід безпеки для підвищення рівня захисту навколо Запорізької АЕС. Таблетки йодиду калію будуть використовуватися в обмежених випадках, щоб уникнути вдихання або проковтування радіоактивного йоду, що поглинається щитоподібною залозою", - пише пресслужба Єврокомісії.

При загальній вартості понад €500 тис. основна частина цієї допомоги буде доставлена Україні з резерву rescEU, розміщеного в Німеччині.

Як зауважив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич, жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як театр військових дій.

"Жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як театр війни. Неприпустимо, щоб життя мирного населення наражалося на небезпеку. Усі військові дії навколо Запорізької АЕС мають бути негайно припинені", - сказав Ленарчич.

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