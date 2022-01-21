До Дня Соборності Укрпошта випустила марку з Гербом України

Про це йдеться на сайті Укрпошти.



"Укрпошта до Дня Соборності України ввела в обіг марку із зображенням Малого Державного Герба України – тризуба. За часів незалежності він став одним із офіційних символів України. Верховної Радою тризуб затверджено Малим Державним Гербом 19 лютого 1992 року", - розповіли в повідомленні.



Окрім тризуба, на марці зобразили кольори українського прапора. Вони містяться також на конверті до цього випуску. На штемпелі для погашення поштової марки розміщено вислів В’ячеслава Чорновола "Україна починається з тебе".



Дизайнеркою поштової марки, конверта та штемпеля "Перший день" стала Оксана Шуклінова.



Погашення штемпелем провели в Києві на головпоштамті.



Марка вийшла накладом 300 тис. примірників, її номінал V (еквівалент 12 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 50 г у межах України.



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