До Дня Соборності Укрпошта випустила марку з Гербом України
21 січня, до Дня Соборності України, Укрпошта випустила поштову марку із зображенням тризуба
Про це йдеться на сайті Укрпошти.
"Укрпошта до Дня Соборності України ввела в обіг марку із зображенням Малого Державного Герба України – тризуба. За часів незалежності він став одним із офіційних символів України. Верховної Радою тризуб затверджено Малим Державним Гербом 19 лютого 1992 року", - розповіли в повідомленні.
Окрім тризуба, на марці зобразили кольори українського прапора. Вони містяться також на конверті до цього випуску. На штемпелі для погашення поштової марки розміщено вислів В’ячеслава Чорновола "Україна починається з тебе".
Дизайнеркою поштової марки, конверта та штемпеля "Перший день" стала Оксана Шуклінова.
Погашення штемпелем провели в Києві на головпоштамті.
Марка вийшла накладом 300 тис. примірників, її номінал V (еквівалент 12 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 50 г у межах України.
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