До електромережі знову підключені 90% споживачів, які постраждали від аварійних відключень 5 грудня
Станом на 7 грудня відновлено електропостачання 90% споживачів, які постраждали від аварійних відключень внаслідок обстрілів російських окупантів 5 грудня
Про це інформує в Медіацентрі директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Ракетна атака, що відбулася позавчора, була середнього розміру по наших останніх мірках. 70 ракет - це багато, але це те, що змогли успішно відпрацювати й ППО, і додаткові системи фізичного захисту, які встановлено вже на багатьох об’єктах", - наголосив Харченко.
Директор Центру досліджень енергетики зазначив, що були значні пошкодження енергосистем в окремих регіонах, проте вже практично 90% тих споживачів, які постраждали від аварійних відключень 5 грудня, знову підключені до мережі.
"Певні інженерні рішення, певні сценарії роботи енергосистеми були відпрацьовані. Результатом стало те, що масштабних, національного розміру проблем у нас не виникло. Система продовжила стабільно працювати", - додав Харченко.
- 5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.
- Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.
- В Укренерго заявили, що на відновлення енергосистеми потрібно ще кілька діб.
- 6 грудня стало відомо, що в Україні зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж, 70% із них були обстріляні по два й більше разів.
- Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що відключення світла триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.55
Купівля 39.55Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе