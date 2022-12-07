Про це інформує в Медіацентрі директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Ракетна атака, що відбулася позавчора, була середнього розміру по наших останніх мірках. 70 ракет - це багато, але це те, що змогли успішно відпрацювати й ППО, і додаткові системи фізичного захисту, які встановлено вже на багатьох об’єктах", - наголосив Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики зазначив, що були значні пошкодження енергосистем в окремих регіонах, проте вже практично 90% тих споживачів, які постраждали від аварійних відключень 5 грудня, знову підключені до мережі.

"Певні інженерні рішення, певні сценарії роботи енергосистеми були відпрацьовані. Результатом стало те, що масштабних, національного розміру проблем у нас не виникло. Система продовжила стабільно працювати", - додав Харченко.

5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.

В Укренерго заявили, що на відновлення енергосистеми потрібно ще кілька діб.

6 грудня стало відомо, що в Україні зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж, 70% із них були обстріляні по два й більше разів.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що відключення світла триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня.

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