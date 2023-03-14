До коаліції по спецтрибуналу для РФ приєдналося ще дві країни, - Кулеба

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - розповів він.

За словами Кулеби, 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.