До коаліції по спецтрибуналу для РФ приєдналося ще дві країни, - Кулеба
Створення спеціального трибуналу для Росії у зв'язку із злочинами в Україні підтримують уже 32 країни
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - розповів він.
За словами Кулеби, 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.
- Раніше повідомлялося, що до коаліції країн зі створення спеціального трибуналу для РФ входить уже 30 країн, приєдналася Греція.
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