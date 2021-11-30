До кремлівської партії "Єдина Росія" почали вступати жителі ОРДЛО, МЗС України відреагувало

Про це Водолацький заявив на форумі в окупованому Донецьку, передають "Новини Донбасу" з посиланням на медіаресурси окупаційної адміністрації.



"Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" перші 100 жителів Донбасу - громадяни Росії - отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія", - сказав Водолацький.



В ОРДО окупанти почали прийом заяв на вступ до партії "Єдина Росія"у середині липня 2021 року, в ОРЛО - у вересні.



Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна заявив, що міністерство закордонних справ України вважає це порушенням Мінських угод та міжнародного права.



"Ведення політичної агітації, відкриття осередків російських політичних партій і організація Росією виборів на окупованій частині Донбасу суперечать її зобов'язанням в рамках Мінських домовленостей і "нормандського" формату, грубо порушують українське законодавство і норми міжнародного права", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, 18 вересня 2021 року стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.

За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.

5 жовтня Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти причетних до російських "виборів" у Криму і ОРДЛО.

15 листопада Володимир Путін підписав указ про визнання у Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, що створює для них однакові умови на ринку на рівні з російськими.

29 листопада розвідка Міноборони України повідомила, що Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи.