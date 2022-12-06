До посольства України в Румунії надійшло два підозрілі конверти, викликали піротехніків
В українське посольство в Бухаресті вранці 6 грудня надійшло два конверти з підозрілим вмістом, у зв'язку з чим на місце викликали піротехніків
Про це повідомляє Digi 24.
Зазначають, що у вівторок, 6 грудня, близько 11:00 до штаб-квартири українського посольства в Бухаресті доставили два конверти з підозрілим вмістом. До посольства спершу приїхала поліція, яка охороняла територію.
Згодом також на місце прибули піротехніки.
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