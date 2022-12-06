До посольства України в Румунії надійшло два підозрілі конверти, викликали піротехніків

Про це повідомляє Digi 24.

Зазначають, що у вівторок, 6 грудня, близько 11:00 до штаб-квартири українського посольства в Бухаресті доставили два конверти з підозрілим вмістом. До посольства спершу приїхала поліція, яка охороняла територію.

Згодом також на місце прибули піротехніки.

Конверти з очима тварин почали надсилати до дипустанов минулого тижня.

30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови.

Станом на 5 грудня зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах.