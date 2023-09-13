До Умані вже приїхали 11 тис. хасидів

Про це повідомив голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук у коментарі "Укрінформу".

Зазначається, що наразі в місті очікують на 30 тисяч прочан-хасидів.

"Вже прибуло 11 тисяч хасидів. Загалом очікуємо до 30 тисяч прочан. В місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається", - сказав Миклащук.

Довідка

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