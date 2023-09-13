До Умані вже приїхали 11 тис. хасидів
Станом на 13 вересня до Умані Черкаської області прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів на святкування Рош га-Шана
Про це повідомив голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук у коментарі "Укрінформу".
Зазначається, що наразі в місті очікують на 30 тисяч прочан-хасидів.
"Вже прибуло 11 тисяч хасидів. Загалом очікуємо до 30 тисяч прочан. В місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається", - сказав Миклащук.
Довідка
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового
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