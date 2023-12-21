"Досягнуто певного прогресу": у Білому домі розповіли, коли конгрес може проголосувати за допомогу Україні

Про це на брифінгу повідомив координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Досягнуто певного прогресу. Але я не буду випереджати події", - сказав він.

Джон Кірбі сподівається, що виділення військової допомоги Україні вдасться погодити на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після Різдвяних канікул.

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Навіть коли ми тут розмовляємо, він (росіяни - ред.) продовжує запускати безпілотники та ракети в енергетичну інфраструктуру Києва, щоб спробувати використовувати зимовий період як зброю. Отже, навіть лише з точки зору протиповітряної оборони усі ці матеріали дійсно дуже важливі. Отже, час не на нашому боці. Ми хочемо отримати це фінансування якомога швидше. І схоже, це буде у січні. Але чим раніше, тим краще", - підкреслив Кірбі. Просунулись переговори у Сенаті США, які мають розблокувати нову допомогу для України.