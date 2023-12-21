"Досягнуто певного прогресу": у Білому домі розповіли, коли конгрес може проголосувати за допомогу Україні
В адміністрації США сподіваються, що на початку січня 2024 року конгрес погодить виділення військової допомоги Україні
Про це на брифінгу повідомив координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Досягнуто певного прогресу. Але я не буду випереджати події", - сказав він.
Джон Кірбі сподівається, що виділення військової допомоги Україні вдасться погодити на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після Різдвяних канікул.
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Навіть коли ми тут розмовляємо, він (росіяни - ред.) продовжує запускати безпілотники та ракети в енергетичну інфраструктуру Києва, щоб спробувати використовувати зимовий період як зброю. Отже, навіть лише з точки зору протиповітряної оборони усі ці матеріали дійсно дуже важливі. Отже, час не на нашому боці. Ми хочемо отримати це фінансування якомога швидше. І схоже, це буде у січні. Але чим раніше, тим краще", - підкреслив Кірбі. Просунулись переговори у Сенаті США, які мають розблокувати нову допомогу для України.
- Пентагон 30 грудня вичерпає кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування.
- До цього Кірбі заявляв, що допомога Україні потрібна зараз, а не після "різдвяного яєчного лікеру".
- Раніше Сенат США відклав різдвяні канікули, аби ще раз голосувати за законопроєкт із допомогою Україні.
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