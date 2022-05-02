Довірені особи Іллі Киви планували організовувати провокації на Одещині, використавши тітушок, – ДБР
Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього народного депутата Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням тітушок і дестабілізувати ситуацію в Одесі
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Працівники ДБР затримали на Одещині одного з довірених осіб колишнього нардепа, якому нині оголошено підозру у держзраді, Іллі Киви. Затриманий мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі й інших регіонах України.
Як з'ясували в процесі оперативних заходів, він відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях і мітингах на території країни, на замовлення Киви.
Ще один "помічник" Іллі Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті й відповідав за підбір тітушок, які охороняли представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях. Під час таких акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, зокрема і щодо використання сили. Масові акції фінансували представники ОПЗЖ.
Наразі ДБР встановило три десятки тітушок, яких керівництво ОПЗЖ використовувало як силовий блок. Тепер перевіряють причетність затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.
Затримання відбулося в межах проведення спецоперації, метою якої було не допустити інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня, – зазначили в ДБР.
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За день до вторгнення Росії на територію України, 23 лютого, тоді ще нардеп Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. 3 березня "Опозиційна платформа – За життя" виключила його зі своїх лав.
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6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
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10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
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ДБР зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.
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29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
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19 квітня Кива заявив про намір просити політичного притулку в Росії.
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20 квітня стало відомо, що ДБР за рішенням суду розслідуватиме антиукраїнські дії колишнього нардепа.
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