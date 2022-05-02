Довірені особи Іллі Киви планували організовувати провокації на Одещині, використавши тітушок, – ДБР

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР затримали на Одещині одного з довірених осіб колишнього нардепа, якому нині оголошено підозру у держзраді, Іллі Киви. Затриманий мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі й інших регіонах України.

Як з'ясували в процесі оперативних заходів, він відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях і мітингах на території країни, на замовлення Киви.

Ще один "помічник" Іллі Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті й відповідав за підбір тітушок, які охороняли представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях. Під час таких акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, зокрема і щодо використання сили. Масові акції фінансували представники ОПЗЖ.

Наразі ДБР встановило три десятки тітушок, яких керівництво ОПЗЖ використовувало як силовий блок. Тепер перевіряють причетність затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Затримання відбулося в межах проведення спецоперації, метою якої було не допустити інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня, – зазначили в ДБР.