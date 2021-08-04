Доводиш, що можна бути успішним і в спорті, і в політиці, - Зеленський привітав Беленюка зі "золотом" Олімпіади
Президент Володимир Зеленський привітав борця Жана Беленюка зі золотою медаллю Олімпіади-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У своєму Twitter Володимир Зеленський привітав Жана Беленюка зі "золотом" Олімпіади-2020 і наголосив, що борець є не лише успішним спортсменом, але й політиком - нардепом від партії "Слуга народу".
"Таке довгождане перше «золото» для Прапор України на Олімпіаді-2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці", - написав Володимир Зеленський.
За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
- Також у середу ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв для України срібло.
- Крім цього, 4 серпня українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу серед дуетів у артистичному плаванні.
- Після цього Ірина Коляденко перемогла у бронзовому фіналі Олімпіади в категорії до 62 кг.
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