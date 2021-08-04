Доводиш, що можна бути успішним і в спорті, і в політиці, - Зеленський привітав Беленюка зі "золотом" Олімпіади

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У своєму Twitter Володимир Зеленський привітав Жана Беленюка зі "золотом" Олімпіади-2020 і наголосив, що борець є не лише успішним спортсменом, але й політиком - нардепом від партії "Слуга народу".



"Таке довгождане перше «золото» для Прапор України на Олімпіаді-2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці", - написав Володимир Зеленський.

Таке довгождане перше «золото» для ???????? на @Tokyo2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.



Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

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