Про це повідомляє УП.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив 6 липня після засідання, під час якого він дав доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати дію порядку про отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних.

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"Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять. Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози. Це просто дрібниця. Це ні про що", - сказав Зеленський.

5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.

Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.

6 липня стало відомо, що Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання. Після цього Залужний заявив, що Генштаб скасував дію порядку.

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