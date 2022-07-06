Дрібна помилка: Зеленський запевнив, що у нього немає непорозумінь з Генштабом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що між ним та Генеральним штабом Збройних сил немає непорозумінь
Про це повідомляє УП.
Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив 6 липня після засідання, під час якого він дав доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати дію порядку про отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних.
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"Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять. Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози. Це просто дрібниця. Це ні про що", - сказав Зеленський.
- 5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.
- Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.
- 6 липня стало відомо, що Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання. Після цього Залужний заявив, що Генштаб скасував дію порядку.
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