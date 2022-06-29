Друге коло Вімблдону: Цуренко перемогла Калініну в українському дербі
У другому колі Вімблдону Леся Цуренко виявилась сильнішою за першу ракетку України Ангеліну Калініну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цуренко та Калініна не виконали жодних подач навиліт. Кожна припустилася по 4 подвійні помилки. Поєдинок другого колу Калініна - Цуренко закінчився з рахунком 6:3, 4:6, 3:6.
Це була перша очна зустріч українок. У наступному колі Леся зіграє з Юлє Німаєр з Німеччини.
Тенісистка повторила своє найкраще досягнення в історії Вімблдону – третє коло у 2017 році.
The Championships, Wimbledon
Друге коло
29 червня
Леся Цуренко (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) 3:6 | 6:4 | 6:3
- 20 квітня стало відомо, що російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через воєнне вторгнення РФ в Україну.
- Вперше з 2008 року у друге коло Вімблдону вийшли одразу троє українок.
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