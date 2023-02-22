Дружина Байдена сказала, що дізналася про його поїздку в Україну "перед самим від'їздом"
Дружина президента США Джилл Байден розповіла, що дізналася про поїздку чоловіка в Україну лише "перед його від'їздом"
Про це повідомляє CNN.
Джилл Байден розповіла журналістам у вівторок, 21 лютого, що дізналася про візит свого чоловіка в Україну "безпосередньо перед тим, як він від’їхав", додавши, що висловила певну стурбованість щодо таємної поїздки в понеділок.
"Він сказав мені, начебто, перед тим, як піти, і я запитала: "Що? Куди ти їдеш?” – розповіла перша леді США перед тим, як сісти в літак, щоб вирушити в подорож до Намібії та Кенії.
На запитання, чи хвилювалася вона щодо поїздки президента США в Україну, пані Байден відповіла: "Звичайно, хвилювалася!" Вона додала, що не пам’ятає, чи повідомляв президент про візит в Україну під час їхньої нещодавньої вечері у Вашингтоні на вихідних.
Джилл Байден також сказала, що кілька разів спілкувалася з президентом під час його поїздки в Україну та Польщу, і він був радий, що поїхав. Водночас перша леді додала, що не бачила репортажів про промову Байдена у Варшаві, оскільки в той час саме вела заняття. Проте чула, що "виступ у Польщі був чудовим".
- 20 лютого Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Того самого дня увечері Байден прибув до Польщі.
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21 лютого Байден зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою, а також виступив з промовою, в якій, зокрема, заявив, що НАТО не припинить підтримувати Україну, а бажання Путіна отримати нові землі не справдяться.
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