Про це повідомляє CNN.

Джилл Байден розповіла журналістам у вівторок, 21 лютого, що дізналася про візит свого чоловіка в Україну "безпосередньо перед тим, як він від’їхав", додавши, що висловила певну стурбованість щодо таємної поїздки в понеділок.

"Він сказав мені, начебто, перед тим, як піти, і я запитала: "Що? Куди ти їдеш?” – розповіла перша леді США перед тим, як сісти в літак, щоб вирушити в подорож до Намібії та Кенії.

На запитання, чи хвилювалася вона щодо поїздки президента США в Україну, пані Байден відповіла: "Звичайно, хвилювалася!" Вона додала, що не пам’ятає, чи повідомляв президент про візит в Україну під час їхньої нещодавньої вечері у Вашингтоні на вихідних.

Джилл Байден також сказала, що кілька разів спілкувалася з президентом під час його поїздки в Україну та Польщу, і він був радий, що поїхав. Водночас перша леді додала, що не бачила репортажів про промову Байдена у Варшаві, оскільки в той час саме вела заняття. Проте чула, що "виступ у Польщі був чудовим".