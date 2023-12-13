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Головна Кримінал Дубінському та його захисникам обмежили терміни ознайомлення з матеріалами справи

Дубінському та його захисникам обмежили терміни ознайомлення з матеріалами справи

13 грудня, 2023 середа
11:41
Кримінал Олександр Дубінський

Суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження народному депутатові Олександру Дубінському та його захисникам

Про це інформує Державне бюро розслідувань. 

"У ході судового засідання було встановлено, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду" - йдеться у повідомленні. 

Тож суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР і встановив стороні захисту термін для ознайомлення з матеріалами справи. Підозрюваний у службовому підробленні для виїзду за кордон Дубінський та його захисники мають час до 29 грудня 2023 року.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

3 грудня Дубінський повідомив про побиття у СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень.

7 грудня запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського залишили без змін – він і надалі перебуватиме під вартою.

Суспільство
Україна
ДБР
Олександр Дубінський
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