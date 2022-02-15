"Є певні невиконані речі, які маю зробити": Трухін заявив, що не збирається складати мандат
Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, якого виключили з партії через скандал із ДТП, повідомив, що не планує складати мандат
Про це передає Bihus Info з посиланням на коментар Трухіна.
"Мені мандат довірили люди, я працюю, і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли напевно закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?", - зазначив він.
Раніше він казав, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Справу передали у ДБР.
- Згодом журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом. Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.
- Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ. Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до інформації з нагрудної камери патрульного з місця ДТП мали доступ близько сотні поліцейських, тому неможливо визначити, хто саме зняв інформацію із сервера.
- ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна. На допиті 9 лютого поліцейські не підтвердили інформацію про те, щоТрухін пропонував їм хабар після вчинення ДТП.
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