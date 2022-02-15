"Є певні невиконані речі, які маю зробити": Трухін заявив, що не збирається складати мандат

Про це передає Bihus Info з посиланням на коментар Трухіна.

"Мені мандат довірили люди, я працюю, і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли напевно закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?", - зазначив він.



Раніше він казав, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Справу передали у ДБР.

Згодом журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом. Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.

Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ. Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до інформації з нагрудної камери патрульного з місця ДТП мали доступ близько сотні поліцейських, тому неможливо визначити, хто саме зняв інформацію із сервера.

ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна. На допиті 9 лютого поліцейські не підтвердили інформацію про те, щоТрухін пропонував їм хабар після вчинення ДТП.

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