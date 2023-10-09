Є припущення, що боєприпасний потік з Північної Кореї активізувався, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За даними супутникової розвідки зафіксовано на одній з ділянок, де зазвичай було 20 вагонів, зараз там розміщено 70 вагонів. Є припущення, що після візиту лідера КНДР до Росії динаміка обміну боєприпасами можливо збільшилася. Такий висновок роблять експерти, які аналізують цей знімок, але там не видно ні боєприпасів, ні будь-чого. Просто ми знаємо, що це одна зі станцій, яка використовується для перекидання вантажів залізничним шляхом", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що за статистикою Північна Корея має артсистеми калібру 152 мм у межах 8 тисяч одиниць, не враховуючи РСЗВ, а боєкомплектів за радянськими стандартами до таких систем у КНДР зберігається близько 20 млн.

"Ймовірно частина з них може перекидатися до РФ, але віддаленість та темпи не дозволяють говорити, що ці перекидання будуть значними. Крім того, є питання щодо якості північнокорейських боєприпасів, тому що були періоди, коли КНДР використовували ці боєприпаси в одному з конфліктів і значна частина боєприпасів просто не розривалася. Тобто це говорить про їхню низьку якість. Однак Росія відчуває брак власних можливостей щодо відновлення боєприпасів, тому і далі буде шукати варіанти або з Ірану, або з Північної Кореї, що підтверджували й висновки американської розвідки чи посадових осіб США. Вони зауважували, що є підстави говорити про те, що боєприпасний потік з Північної Кореї активізувався, але ніхто не знає у яких обсягах", - резюмував Згурець.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

22 вересня лідер Північної Кореї провів зустріч з урядом у політбюро, щоб обговорити результати його останньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, і закликав до активної співпраці у всіх сферах

7 жовтня проєкт Beyond Parallel повідомив, що супутникові знімки показують найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії