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Є сигнал із Єврокомісії щодо відкриття перемовин про вступ України в ЄС у грудні, - Кулеба

7 листопада, 2023 вiвторок
21:29
Світ Дмитро Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що отримав "чіткий сигнал" від усіх членів Єврокомісії щодо відкриття перемовин про вступ України в ЄС у грудні

Про це він розповів за підсумками переговорів в Європейській Комісії.

"Чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, які завтра на засідання Єврокомісії ухвалюватимуть остаточне рішення. І цей сигнал такий: Україна рухається до рішення Європейської ради у цьому грудні до відкриття перемовин", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що не тільки в України є політична воля для цього рішення, а і в Єврокомісії.

"Роботи багато, але чим ближче ми будемо до членства, тим більше її з'являтиметься", - додав Кулеба. 

Також, за даними міністра, основні дискусії, які триватимуть до завтрашнього дня, стосуються не України, а інших країн, "по яким принципове рішення ще не прийнято".

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Напередодні редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський Союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але "з певними умовами".

Станом на початок листопада Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Єврокомісія
євроінтеграція
Дмитро Кулеба
Світ про Україну
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