Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Єгипет попереджав Ізраїль про напад ХАМАС, - конгресмен США

Єгипет попереджав Ізраїль про напад ХАМАС, - конгресмен США

12 жовтня, 2023 четвер
06:38
Світ Майкл Маккол

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Єгипет попередив Ізраїль про можливий напад ХАМАС за три дні до атаки

Про це пише BBC.

"Ми знаємо, що Єгипет попередив ізраїльтян за три дні до того, що така подія може статися. Я не хочу надто вдаватися в секретність, але попередження було дано. Я думаю, що питання було на якому рівні", - сказав Маккоул.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ці повідомлення "абсолютно неправдивими".

Зазначається, що ізраїльські спецслужби перебувають під пильною увагою через те, що вони не змогли запобігти атаки палестинських бойовиків ХАМАС.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Також стало відомо, що 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.

Ізраїль
Палестина
Єгипет
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Ізраїль Україна
11 жовтня, 2023 середа
Для українців організували перший евакуаційний рейс з Ізраїлю
Зеленський
11 жовтня, 2023 середа
Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
Автор Юлія Осим
11 жовтня, 2023 середа
Хто такі ХАМАС, за що воюють та хто їм допомагає
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 жовтня
07:24
Оновлено
Одещина
Армія РФ атакувала припортову територію Одещини, поранена жінка. У Харкові зафіксовані влучання
07:15
ЗСУ, українські військові
Сили оборони відбили атаки ворога на 5 напрямках, впродовж доби відбулося 95 боєзіткнень, - Генштаб
07:02
Швейцарія
Швейцарія визнала ХАМАС терористичною організацією
07:00
збірна Польщі, Євро-2024, Роберт Левандовські, збірна Молдови
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 12 жовтня
06:53
Офіс генпрокурора
Освячував техніку ворога: священнику УПЦ (МП) оголосили підозру в запереченні агресії РФ
06:49
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 28 "шахедів"
06:30
США Україна
Україна має продовжувати реформи та зосереджуватися на боротьбі з корупцією, - мінфін США
05:59
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль ліквідував одного з лідерів "Ісламського джихаду", - ЗМІ
05:30
ХАМАС напав на Ізраїль
МОЗ Ізраїлю відмовилося лікувати терористів ХАМАСу
05:02
навчання
У Польщі наступного року відбудуться найбільші у Європі навчання сухопутних військ
04:35
Літак Lufthansa
Lufthansa виконає додаткові евакуаційні рейси з Ізраїлю
04:08
Авдіївка
Експерти ISW назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку
03:40
Бєлгород
У Росії повідомили про збитий безпілотник над Бєлгородом: від падіння загинули дві людини
03:12
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази  - ілюстрація
Німеччина повернула Ізраїлю раніше придбані ударні дрони Heron
02:20
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Туреччина веде переговори з ХАМАС про звільнення громадян Ізраїлю, - ЗМІ
01:52
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Білому домі підтвердили, що передача ATACMS Україні "не виключена"
01:24
Білий Дім
США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню, - NBC News
00:45
Умєров та Остін
"Отримали допомоги майже на пів мільярда": Умєров розповів про підсумки "Рамштайну-16"
00:28
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
РФ поскаржилась в ICAO на порушення країнами Заходу правил авіасполучення
2023, середа
11 жовтня
23:58
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу оголосив про формування надзвичайного уряду Ізраїлю
23:23
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня
23:03
долар рубль
Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля
22:57
Румунія
Румунія завершила розслідування щодо падіння на її території російських дронів
22:22
Ексклюзив
Дипломат Чалий розповів про що може йтися на перемовинах Путіна із Сі Цзіньпіном
22:18
Зеленський в ООН
Зеленський може відвідати Ізраїль, - ЗМІ
21:56
Володимир Зеленський
"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії
21:50
Михайло Зварич
Україна несподівано втратила очки проти Сербії у відборі на ЧС з футзалу
21:07
Ексклюзив
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
20:52
Прапор США
Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США
20:44
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні, - Столтенберг
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог проводив наступальні операції на декількох напрямках: ситуація в гарячих точках. Колонка Сергія Згурця
20:35
Ніна Южаніна
Прямо з бюджету сьогодні розкрадають кошти наближені до влади люди, - Южаніна
20:20
ЗСУ за добу відбили 18 ворожих атак біля Авдіївки, — Генштаб
20:08
російський добровольчий корпус РДК
РДК і легіон "Свобода Росії" готуються атакувати найбільш критичні об'єкти РФ, - представник ГУР
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 595-го дня війни: ЗСУ відбили наймасштабнішу атаку на Авдіївку, а біля Бахмута знищили вантажівку з 30-ма росіянами
19:59
Оновлено
РФ обстріляла гімназію в Нікополі: загинули чотири людини
19:58
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
"Якщо буде доведено, що це була спрямована атака, то реакція НАТО буде миттєвою": Столтенберг про пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією
19:33
Андрій Ярмоленко, збірна України
Лідер збірної України та "Динамо" Ярмоленко вибув до кінця 2023 року
19:33
Оновлено
Ллойд Остін
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн: що туди увійде
19:19
ППО NASAMS
Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV