Аналітик Несходовський пояснив, який має бути справедливе економічне бронювання

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Треба розуміти, що враховуючи ситуацію, на окреме підприємство ніколи ТЦК не прийде, тому що воно або наближене до влади, або відкупилося. А на інше підприємство буде втрачати постійно, у них буде не вистачати працівників для того, щоб продовжувати нормальну діяльність. Ми зараз обговорюємо економічне бронювання і мені здається, що у деяких людей таке відчуття, що вони зараз не розуміють, що бронювання є. Тому необхідні відповідні підходи, які дадуть можливість працювати економіці й підприємствам бронювати своїх працівників", - пояснив керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".

Несходовський сказав, що 600 тисяч українців вже заброньовано.

"Я вважаю, що найкращим способом визначити, який працівник для твого підприємства є важливим - це розмір його заробітної плати. Якщо ти готовий платити за цю людину, платити йому високу заробітну плату, яка у два рази вища ніж середня по країні, то цей працівник для тебе важливий, цінний. Якщо ти говориш, що він важливий, але платиш мінімалку - ти кривиш душею, це є неправда, значить він тобі не настільки потрібен, щоб ти його утримував. Проте в тому законопроєкті який був внесений, вважаю, що деякі моменти не враховані. По-перше, це питання, щоб і саме підприємство сплачувало добросовісно податки, щоб не було так, що всі працівники оформлені на мінімальну заробітну плату й отримують в конверті, а окремим працівникам сплачують 35 і більше тисяч гривень", - сказав він.

Експерт пояснив, аби не було маніпуляцій має бути податкове навантаження, щоб влада бачила, що на підприємстві середня зарплатня відповідала всеукраїнському рівню. Водночас компанія має наповнювати бюджет.

"Дійсно мають бути рівні умови. Ще один елемент, на моє переконання, це кількість працівників. Я не підтримую можливості надання бронювання ФОПу, якщо він заплатить певну суму це і є якраз спосіб відплатитися. Я вважаю, цей підхід не прийнятний, тобто ФОПи можуть бронювати своїх працівників, якщо працівників понад 10 і їхня заробітна плата відповідає критеріям. Мають бути заброньовані підприємства, які виконують достатні обсяги, які мають відповідний виторг і доходи", - підсумував керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".