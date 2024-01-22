Дискусія непроста: Зеленський розповів про зустріч урядовців з представниками бізнесу

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є справді складнощі. Я ознайомився з деталями", - сказав президент у вечірньому зверненні.

Він додав, що попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. Напрацювання мають бути представлені на РНБО.

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"У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО", - заявив Зеленський.

Forbes поінформувало, що зустріч відбувалася у змішаному форматі, зокрема, частина бізнесменів долучилися онлайн.

З боку влади брали участь перша віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна й голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Обурення українських підприємців відбувається через арешт засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи та обшуки в його компанії.

Справа бізнесмена Мазепи

18 січня в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.

ДБР заявило, що бізнесмен Ігор Мазепа – організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС. Пресслужба компанії Concorde Capital заявила, що затримання Мазепи пов’язане з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.

У п'ятницю, 19 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі бізнесмена Ігоря Мазепи. Його самого та брата Юрія відправили під варту з можливістю застави у 349 і 45 млн грн відповідно. Бізнесмен прокоментував три пункти у справі, відкинувши версію присутності "російського сліду" в його діяльності та заявивши, що він не виділяв нікому жодних земельних ділянок, а також обурився розміром застави, яку просять прокурори.

Уночі 22 січня згорів заміський будинок інвестбанкіра Ігоря Мазепи в Чернігівській області.