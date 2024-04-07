Експерт з енергетики Омельченко назвав кількість російських НПЗ, знищення яких призведе до кризи у РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Всього в Росії є понад 30 великих нафтопереробних заводів. Їх загальна потужність складає 330 млн тонн. З усіх цих НПЗ понад 70% знаходяться на європейській частині території Росії. Україна атакувала 13 НПЗ, 9 з них пошкоджені. Є досить суттєві пошкодження. До прикладу, НПЗ у Кстово, а також серйозні пошкодження має Рязанський НПЗ. Тобто, Україна "допомогла" РФ позбутись понад 14% всіх потужностей власних НПЗ", - пояснив Омельченко.

Експерт зауважив, що у РФ спостерігається певний дефіцит нафтопродуктів

"Після атак України на російські НПЗ, в Росії утворився певний дефіцит бензину. Росія випускає понад 45 млн тонн бензину, споживає 38 млн. Що стосується дизельного пального, то тут в них краща ситуація. Оскільки вони виробляють понад 80 млн тонн, а споживають 40 млн. Тому з дизельним пальним у них проблем великих немає. Тому не треба мати ілюзій, що зараз РФ матиме кризу з паливом. Втім, щоб РФ дійшла до кризової точки неповернення необхідно знищувати по 3-4 НПЗ щомісяця. Лише за таких умов в Росії може наступити глобальна криза з нафтопродуктів", - додав він.