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Індія збільшила імпорт нафти з Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії

Марія Науменко
31 грудня, 2024 вiвторок
13:25
Економіка нафта

Один з найбільших нафтопереробних заводів Індії значно збільшив обсяги поставок нафти з Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення постачань з Росії

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, це свідчить про зміну структури нафтових постачань, оскільки трейдери зосереджуються на перспективах світового ринку.

"Нам не вистачає трьох-чотирьох російських вантажів для завантаження в січні і доставки в лютому", - заявив фінансовий директор Bharat Petroleum Corp. Фінансовий директор Веца Рамакрішна Гупта.

Для вирішення цієї проблеми підприємство оголосило тендери на закупівлю альтернативних видів нафти з Іраку, ОАЕ та інших країн.

Гупта наголосив, що хоча ціни на нафту з Близького Сходу перевищують вартість російської Urals на 2 долари за барель, на світовій арені немає дефіциту нафти. Він також додав, що Bharat Petroleum не планує збільшувати обсяги поставок в рамках річних угод з національними нафтовими компаніями, які плануються на наступний місяць.

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За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти в Індії знизився до 1,47 мільйона барелів на добу, що є найнижчим показником з грудня минулого року.

За даними видання, Індія стала важливим ринком для російських нафтових компаній після початку війни в Україні у 2022 році, значно збільшивши імпорт, що позитивно вплинуло на її економіку. 

Проте в останні тижні відзначається падіння обсягів постачання російської нафти через посилення західних санкцій, спрямованих на тіньовий флот РФ. Крім того, російські нафтопереробні заводи підвищили обсяги переробки, а Москва відчуває тиск щодо дотримання виробничих квот ОПЕК+.

  • Російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 тис. барелів нафти на добу індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance у рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.
Теги:
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Росія
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
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