ISW: Індія продовжує зміцнювати економічні відносини з Росією попри свої намагання відмовитись від проросійської риторики

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російська державна нафтова компанія "Роснефть" і індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries підписали 10-річну угоду, згідно з якою Росія постачатиме 500 тис. барелів нафти в Індію щодня на суму приблизно $13 млрд на рік, поінформувало агентство Reuters 12 грудня.

Аналітики інституту зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та подальших санкцій Заходу Індія виграла від поставок дешевих російських енергоносіїв, зрештою ставши найбільшим імпортером російської нафти.

ISW відзначив спроби Індії зменшити свою залежність від російської військової співпраці, зміцнити зв’язки із Заходом і дистанціюватися від явно проросійської риторики щодо війни в Україні, але Індія, попри це, продовжує балансувати ці кроки, підтримуючи стратегічні економічні відносини з Росії, які в інтересах Індії.