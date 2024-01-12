Маркарова: США погодять пакет допомоги Україні швидше, ніж передачу заморожених активів РФ
Посолка України в США Оксана Маркарова вважає, що Конгрес погодить пакет допомоги Україні швидше, ніж передачу заморожених російських активів
Про це Макарова сказала у коментарі Голосу Америки.
За її словами, пріоритетом для посольства України є погодження Конгресом пакета допомоги на 61 мільярд доларів. Наразі Києву активно допомагає Пентагон.
"Насправді, департамент оборони США та особисто міністр Остін,… роблять дуже багато для того, щоб в будь-якій ситуації, максимально нам допомагати. Деякі підрозділи дуже активно виділяють із власних запасів. Однак, ми теж повинні розуміти, що чим швидше буде ухвалено цей законопроєкт (про $61 млрд додаткового фінансування, - ред.), тим менше нам буде треба просити звичайних службовців тут, проявляти героїзм. Вони теж повинні діяти абсолютно в межах своїх правил", - зазначила посолка.
Макарова вказала, що попри відсутність нових пакетів допомоги, Україна продовжує отримувати допомогу від США із попередніх закупівель.
"Дуже багато виділень які були влітку, особливо які закуповувались по програмі USAI. Пам’ятаєте були великі пакети по 3 мільярди доларів, по 2 мільярди доларів? Це все були закупівлі. Тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо нових виділень, постачання насправді йдуть, зниження немає. Чи означає це що нам достатньо зброї? - ні", - пояснила вона.
Водночас одним з джерел фінансування можуть стати заморожені російські активи. Робота над їхньою конфіскацією розпочалась ще минулого року. Посолка вважає, що Конгрес погодить новий пакет допомоги Києву швидше, ніж буде погоджена процедура передачі активів РФ, оскільки це рішення потребує погодження багатьох країн.
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