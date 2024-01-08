Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев

Про це голова фінкомітету Ради, нардеп Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ось ми нещодавно легалізували медичний канабіс. Діяльність із вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо", - заявив політик.

При цьому він не береться прогнозувати, чи суттєво таке оподаткування може покращити наповнення бюджету.

"Рано казати, яким буде фіскальний ефект. Але я точно вважаю, що неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само як виробництво пшениці – по 300 гривень за гектар. Думаю, треба більше", - сказав Гетманцев.

"Потрібно передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель. Є різні підходи – є акциз, варіант залежно від площі. Знаю, зараз Мінфін готує пропозиції", - додав він.

Передісторія

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

7 липня 2023 року в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу, а 13 липня Верховна Рада підтримала документ у першому читанні.

21 грудня документ ухвалили в другому читанні, однак частина нардепів заблокувала його відповідною постановою. Коли законопроєкт набере чинності, наразі невідомо.

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