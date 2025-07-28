Російські акції впали після скорочення Трампом дедлайну для Путіна на примирення з Україною, - росЗМІ
Ринок акцій у Росії зазнав різкого падіння після заяви президента США Дональда Трампа про скорочення терміну для укладення мирної угоди з Україною
Про це повідомляє The Moscow Times.
Індекс Московської біржі, який відображає динаміку акцій найбільших компаній РФ, знизився з 2777,3 до 2727,2 пунктів, що становить втрату 1,8% лише за трохи більше ніж годину — з 14:55 до 16:08 за московським часом. Зниження капіталізації оцінили у приблизно 1,4 мільярда доларів.
До 16:31 відчутне падіння котирувань зафіксували:
- Сбербанк — мінус 1,22%
- Газпром — мінус 2,77%
- Лукойл — мінус 1,11%
- Совкомфлот — мінус 2,24%
- Мечел — мінус 2,98%
- Новатек — мінус 3,2%
- Аерофлот — мінус 4%
На тлі нестабільності постраждав і російський рубль. Китайський юань подорожчав до 11,27 рубля (+1,9%), а курс долара США на міжнародному ринку Форекс виріс до 81,05 рубля (+2,1%).
- Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським лідером Володимиром Путіним і має намір скоротити 50 днів, які дав йому для примирення з Україною.
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