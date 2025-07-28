Російські акції впали після скорочення Трампом дедлайну для Путіна на примирення з Україною, - росЗМІ

Про це повідомляє The Moscow Times.

Індекс Московської біржі, який відображає динаміку акцій найбільших компаній РФ, знизився з 2777,3 до 2727,2 пунктів, що становить втрату 1,8% лише за трохи більше ніж годину — з 14:55 до 16:08 за московським часом. Зниження капіталізації оцінили у приблизно 1,4 мільярда доларів.

До 16:31 відчутне падіння котирувань зафіксували:

Сбербанк — мінус 1,22%

Газпром — мінус 2,77%

Лукойл — мінус 1,11%

Совкомфлот — мінус 2,24%

Мечел — мінус 2,98%

Новатек — мінус 3,2%

Аерофлот — мінус 4%

На тлі нестабільності постраждав і російський рубль. Китайський юань подорожчав до 11,27 рубля (+1,9%), а курс долара США на міжнародному ринку Форекс виріс до 81,05 рубля (+2,1%).