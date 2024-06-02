Ситуація в енергосистемі наступного тижня буде ще складнішою, - голова Укренерго Кудрицький

Про це повідомляє Укренерго.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.

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За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:

виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - додав Кудрицький.