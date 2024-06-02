Ситуація в енергосистемі наступного тижня буде ще складнішою, - голова Укренерго Кудрицький
Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня
Про це повідомляє Укренерго.
"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.
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За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:
- виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,
- наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,
- прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.
"Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - додав Кудрицький.
- 3 червня у Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії.
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