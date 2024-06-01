Ексміністр енергетики Плачков спрогнозував неймовірно тяжкий опалювальний сезон для України
Ексміністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков вважає, що на Україну чекають великі труднощі для проведення наступного опалювального сезону
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Я уявлення не маю, як Харків буде проходити опалювальний сезон. Оскільки, там вже немає генерації, яка формує тепло. В місті знищена ТЕЦ-5 та іншої критично важливої енергетичної інфраструктури. Дійсно, зараз до Харкова привозять локальні котельні, але цього взимку буде не достатньо. Якщо не буде електрики, то 100% не буде й тепла", - пояснив Плачков.
Ексміністр наголосив, що українці мають серйозно готуватись до наступного опалювального сезону.
"Ситуація з наступним опалювальним сезоном в Україні буде дуже тяжка. Я раджу багатьом людям вже зараз шукати друзів, знайомих в селах та районних центрах, де є традиційне опалення на дровах, щоб взимку була можливість поїхати туди хоча б на кілька тижнів. Також особливо потрібно готуватись комунальникам, бо якщо взимку зупиняться насоси, то їм доведеться зливати воду. Тому, загалом ситуація в енергосистемі України в опалювальний сезон буде дуже загрозливою. Ситуація зараз критична, а взимку може бути катастрофічною", - додав він.
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