Україна у лютому експортувала Чорним морем рекордний обсяг вантажів
Україна у лютому експортувала Чорноморським коридором рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 – продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише Українським коридором, а й за часів повномасштабного вторгнення", - написав він.
За його словами, показники експорту через ці порти поступово наближаються до довоєнних.
"Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти. Україна залишається одним із ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії", - заявив міністр.
Він зазначив, що з початку роботи Українського коридору 42 країни отримали майже 28 млн тонн вантажів, із яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.
Що відомо про роботу зернового коридору
17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.
10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.
12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.
16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.
З початку роботи й станом на початок січня 2024 року тимчасовим зерновим коридором експортували 15 млн тонн збіжжя.
У січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції, 8,7 млн тонн із яких вивезли морем.
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