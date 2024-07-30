Уряд очікує механізму G7 для передачі Україні $50 млрд від активів РФ, – Шмигаль

Про це на засіданні уряду 30 липня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував ЄС за початок використання доходів російських заморожених активів на користь оборони України.

"Очікуємо, що країни G7 оперативно розроблять технічні процедури для передачі Україні 50 млрд доларів від російських активів. Це важливий ресурс на 2025 рік для покриття критично необхідних бюджетних витрат", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що Україна й надалі наполягає на повній конфіскації російських коштів на Заході, адже агресор має платити за свої злочини.

Також він нагадав, що минулого тижня в Дії запустили сервіс прийняття заяв від власників пошкодженого чи зруйнованого житла, чиє майно перебуває в окупації або в зоні бойових дій. Ініціатива реалізується через Міжнародний компенсаційний механізм, зокрема через Реєстр збитків для України. Подати заявки можуть, зокрема, люди, які не користувалися програмою єВідновлення.

"Також уже затвердженні правила подання заяв ще для 12 категорій постраждалих від російської агресії. Незабаром ці алгоритми запрацюють", - резюмував Шмигаль.

Що відомо про надання Україні коштів від активів РФ

Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні 25 липня висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Києву кредиту в розмірі $50 млрд із російських заморожених активів.

У п'ятницю, 26 липня, Єврокомісія оголосила про виділення першого траншу у розмірі 1,5 млрд євро із доходів від заморожених активів РФ. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував погрозами.

"Це привід, безперечно, для продуманих дій у відповідь на подібні незаконні рішення, які реалізуються з боку Євросоюзу... Звичайно, подібні кроки Європейської комісії не залишаться без відповіді", - сказав Пєсков.

27 липня стало відомо, що Швейцарія не виділятиме Україні кошти з доходів від заморожених активів РФ.