Уряд схвалив законопроєкт про кешбек за українські товари

Про це 9 липня повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

"Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та передбачити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України", – написав він.

Що відомо про програму "Зроблено в Україні"

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.

Пізніше Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".

Уже наприкінці березня у Сумах відкрили перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Там підприємців консультуватимуть щодо умов участі в урядових програмах.

У квітні Мінекономіки та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали меморандум про співпрацю в межах реалізації програми "Зроблено в Україні". Документом зокрема передбачено експертне й технологічне партнерство в реалізації програми національного кешбеку на українські товари.