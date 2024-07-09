Уряд схвалив законопроєкт про кешбек за українські товари
Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку за товари вітчизняного виробництва
Про це 9 липня повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
"Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та передбачити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України", – написав він.
Що відомо про програму "Зроблено в Україні"
У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.
Пізніше Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".
Уже наприкінці березня у Сумах відкрили перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Там підприємців консультуватимуть щодо умов участі в урядових програмах.
У квітні Мінекономіки та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали меморандум про співпрацю в межах реалізації програми "Зроблено в Україні". Документом зокрема передбачено експертне й технологічне партнерство в реалізації програми національного кешбеку на українські товари.
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