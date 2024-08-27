"Воюй або працюй": Шмигаль назвав шляхи підвищення обороноздатності України

Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, держава потребує коштів на зарплати військовим, закупівлю обладнання, фінансування української оборонної промисловості.

"Зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти на нашу обороноздатність. Це сотні мільярдів гривень. У парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 млрд грн цього року", - нагадав Шмигаль.

З огляду на це, уряд пропонує чотири основних джерела коштів на зазначені потреби. А саме:

збільшення внутрішніх запозичень;

збільшення ставки податку на прибуток для банків;

розширення бази для військового збору;

запровадження принципу "воюй або працюй", який передбачає виведення ринку праці з тіні.

"У державі, яка бореться за своє виживання, не може бути людей, які стоять осторонь. Вони мають або воювати, або робити все, щоби забезпечити тих, хто воює. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях, для наповнення нашого бюджету", — підкреслив Шмигаль.

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.

Пізніше міністр зазначив, що Мінфін відкритий до діалогу щодо податкових змін задля фінансування сектора оборони, однак рішення має бути ухвалене до вересня.

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