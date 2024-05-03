З початку року мешканці Дніпропетровщини заборгували за світло 775 млн грн, – Yasno
З 1 січня понад 86 тис. абонентів у Києві та 116 тис. у Дніпропетровській області продовжують отримувати електроенергію в оселі, але не платять за неї
Про це повідомила компанія Yasno.
Зазначається, що загалом 203 тис. клієнтів компанії не платять за світло з початку року.
На першому місці по заборгованості – Дніпропетровщина, на другому – Київ.
"Станом на сьогодні кияни з початку року не заплатили 450 млн грн за спожиту електроенергію. Ще 775 млн грн заборгували клієнти у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що електроенергія — це такий самий товар, як і будь-який продукт у магазині, і коштує грошей.
"На її виробництво та доставлення йдуть кошти, а зараз вони потрібні ще і на відновлення мереж після російських обстрілів. Тому закликаємо кожного оплачувати рахунки вчасно, хоча б частково", - наголосили енергетики.
Там зазначили, що завжди вчасно інформують клієнтів про нараховані суми до сплати. Також для тих, хто не може сплачувати за послуги в повному обсязі, є державні програми підтримки.
- 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
- У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.
- Пізніше Yasno пояснила, як повернути відключене за борги світло.
Читайте також: Кабмін дозволив відключати боржникам житлово-комунальні послуги. Що це означає?
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.35 Купівля 39.35Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе