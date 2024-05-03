З початку року мешканці Дніпропетровщини заборгували за світло 775 млн грн, – Yasno

Про це повідомила компанія Yasno.

Зазначається, що загалом 203 тис. клієнтів компанії не платять за світло з початку року.

На першому місці по заборгованості – Дніпропетровщина, на другому – Київ.

"Станом на сьогодні кияни з початку року не заплатили 450 млн грн за спожиту електроенергію. Ще 775 млн грн заборгували клієнти у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що електроенергія — це такий самий товар, як і будь-який продукт у магазині, і коштує грошей.

"На її виробництво та доставлення йдуть кошти, а зараз вони потрібні ще і на відновлення мереж після російських обстрілів. Тому закликаємо кожного оплачувати рахунки вчасно, хоча б частково", - наголосили енергетики.

Там зазначили, що завжди вчасно інформують клієнтів про нараховані суми до сплати. Також для тих, хто не може сплачувати за послуги в повному обсязі, є державні програми підтримки.

9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.

У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.

Пізніше Yasno пояснила, як повернути відключене за борги світло.

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