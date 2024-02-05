Законопроєкт про мобілізацію: бізнес просить ВРУ доопрацювати документ, аби не паралізувати економіку

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес-асоціації.

Там зазначили, що законопроєкт у цій редакції "не можна приймати, а потрібно ще раз свідомо підійти до його доопрацювання – аби не зупинити роботу країни й, зокрема, її економіки".

У ЄБА вказали на необхідність прибрати з документа норму про дистанційне вручення повісток. Також бізнес непокоїть розгортання мобільних постів ТЦК перед пунктами пропуску через державний кордон України. Перевірки документів на цих постах призводять до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень, зазначили в ЄБА.

"Адже навіть якщо водій є заброньованим зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів\тижнів не на броні. Відповідно, має з’явитися до ТЦК для оновлення інформації й, з досвіду про який говорить бізнес, часто таких працівників мобілізують, не дочекавшись рішення про продовження броні. Тож така ситуація на кордонах призводить до того, що, з одного боку, ускладнилась логістика (і так в непростий час), з іншого боку, у працівників виникає чимало питань та часом паніка – навіть, як уже було зазначено, серед працівників, уповноважених перетинати кордон", - ідеться в заяві.

Це може призвести до втрати довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрати замовлень, звільнення працівників, зупинки виробничої діяльності компаній в цілому, а також зменшення надходжень до державного бюджету в частині сплати податків та митних платежів, заявили в ЄБА.

Також там наголосили на необхідності розв'язати питання з бронюванням працівників.

"Задля належного функціонування економіки в країні важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але водночас активно працюють та сплачують податки до бюджету України", - резюмували в ЄБА.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

5 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб.