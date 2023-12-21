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Ексголова ДФС Насіров залишиться під вартою до 18 лютого з альтернативою застави 20 млн грн

21 грудня, 2023 четвер
13:24
Суспільство корупція

Вищий антикорупційний суд частково задовольнили клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження строку тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова

Про це повідомив Центр протидії корупції. 

Судді ВАКС Маркіян Галабала, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський продовжили тримання Насірова під вартою до 18 лютого. Проте зменшили йому розмір застави – замість встановлених раніше 120 млн грн він має внести 100 млн грн. 

У разі внесення застави Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Захист просив встановити Насірову заставу в розмірі 11 млн грн, аргументуючи, що сума 120 млн грн є для нього завеликою. Крім того, адвокати заявили, мовляв, Насіров має проблеми зі здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

18 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру ексголові ДФС Насірову та бізнесмену Бахматюку за отримання 5,5 млн доларів і понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Про підозру в підкупі також повідомили власнику агрохолдингу.

31 жовтня 2022 року Насірова взяли під варту з альтернативою застави 523 млн грн. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжували. Загалом Насіров перебуває у СІЗО понад рік. 

У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу із 532 млн грн до 107 млн грн. Згодом це рішення скасувала апеляція. Проте до сьогодні розмір застави Насірову неодноразово зменшували, спершу до 261 млн грн,  а згодом і до 120 млн грн. 

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних s незаконних рішень про відтерміновування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залучений у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України.


 
корупція в Україні
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