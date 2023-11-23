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Ексміністр енергетики Плачков назвав можливі причини для віялових відключень електрики

23 листопада, 2023 четвер
12:21
Економіка

Іван Плачков, ексміністр палива та енергетики України, голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, зазначив, що віялові відключення електроенергії в Україні можуть бути через аномально низькі температури або якщо в Україні буде дефіцит генерації електроенергії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Віялові відключення можуть бути у двох випадках. Перший – якщо будуть взимку аномально низькі температури, у нас таке буває. Наприклад, я пам'ятаю 2006 рік, коли було −20 °C, а у Криму −22 °C. І зрозуміло, що запасу генеруючих потужностей може бути недостатньо, тому ми перейдемо до організованих віялових відключень. А друга причина – якщо будуть пошкоджені якісь достатньо великі генеруючі потужності, наприклад, пошкодження розподільчого обладнання чи енергоблоків на електростанції. Тобто віялові відключення будуть, якщо у нас буде дефіцит генерації електроенергії або аномально низькі температури. Такі заходи це нормально та правильно, їх застосовували й у мирні часи", - зауважив ексміністр палива та енергетики України.

Іван Плачков додав, що віялові відключення застосовують й у європейських країнах, також іноді у США.

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Енергія
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