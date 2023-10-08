Експерт пояснив, як Трамп використовує питання підтримки України проти адміністрації Байдена
Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що вся риторика Трампа та його прихильників не так спрямована проти України чи за Росію, як проти адміністрації Байдена
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми повинні розуміти, що для Трампа питання України є наріжним, але не є стратегічно ключовим. Оскільки Трамп та його прихильники грають суто на американських темах середовищі електорату США. Тому Україна для них є дуже вдалим тлом на фоні якого вони посилюють внутрішню проблематику. Вся їхня риторика щодо зупинки допомоги України використовується для того, щоб збільшити тиск на адміністрацію Байдена щодо внутрішніх питань та проблем. Вони говорять, що на Україну США виділяють мільярди доларів, а тим часом в них на кордоні з Мексикою немає стіни", - пояснив Жовтенко.
Експерт вважає, що питання допомоги України Трамп та його прихильники використовують виключно проти адміністрації Байдена.
"Для трампістів Україна залишається дуже зручним фоном для підсилення неефективності адміністрації президента Байдена. Вони вважають, що допомога Україні ніяк не впливає на добробут самих американців. Тому важливо розуміти, що вся риторика Трампа та його прихильників не так спрямована проти України, чи за Росію, як проти Байдена", - додав він.
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