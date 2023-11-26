Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС

Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Сьогоднішні події вкотре яскраво демонструють надзвичайно крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції. Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни", - сказав Гроссі.

За його словами, експерти МАГАТЕ, які присутні на ЗАЕС, почули кілька ракет, які, ймовірно, були випущені поблизу станції. Команда МАГАТЕ не помітила снаряди через хмари, але характерний звук вказував на те, що вони були випущені з реактивної системи залпового вогню неподалік.