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Війна з Росією: хроніка
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Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС

26 листопада, 2023 неділя
21:51
Війна з Росією

Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС почули характерний звук запуску російських ракет з реактивної системи залпового вогню неподалік станції

Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Сьогоднішні події вкотре яскраво демонструють надзвичайно крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції. Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни", - сказав Гроссі.

За його словами, експерти МАГАТЕ, які присутні на ЗАЕС, почули кілька ракет, які, ймовірно, були випущені поблизу станції. Команда МАГАТЕ не помітила снаряди через хмари, але характерний звук вказував на те, що вони були випущені з реактивної системи залпового вогню неподалік.

  • Через злочинні дії росіян на енергоблоці №5 тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбувається витік реагентів із першого контуру реактора в другий.

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
ракетний удар
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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