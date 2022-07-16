Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Службові особи комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради для проведення робіт з розчищення озера на території Голосіївського району м. Києва на підставі договору залучили комерційне підприємство", - йдеться в повідомленні.

Озеро - не розчистили. Зате службовці комерційного та комунального підприємств незаконно добули пісок, який потім використали для будівництва.

Зловмисники підробили акти виконаних робіт, де вказали неправдиву інформацію щодо обсягів та вартості робіт. Таким чином заволодівши бюджетними коштами Києва - понад 18,5 млн грн.

В домівках колишніх службовців комунпідприємства та спільників на Київщині та Житомирщині провели обшуки.

Ексдиректору столичного комунального підприємства та ще трьом колишнім службовцям повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів.

Нині правоохоронці обирають підозрюваним запобіжних заходів.

Правоохоронці викрили керівництво Держпродспоживслужби на масштабній корупційній схемі. Зловмисники намагалися створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно привласнити понад 650 млн грн з держбюджету, утім для старту робіт необхідно було 2,5 млн грн.

Двом колишнім посадовцям Центренерго повідомили про підозру у зловживанні владою та заволодінні понад 5,3 млн гривень.

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