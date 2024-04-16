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"Євросолідарність" вимагає протягом 48 годин зібрати Раду і викликати урядовців для звіту щодо ситуації в енергетиці

16 квітня, 2024 вiвторок
18:01
Енергетика Євросолідарність

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від керівництва Верховної Ради терміново зібрати пленарне засідання, присвячене критичній ситуації в українській енергетиці

Про це заявили під час брифінгу співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов, повідомляє пресслужба ЄС.

У "ЄС" також вимагають звіту відповідальних урядовців про вжиті заходи безпеки енергооб’єктів та витрачені на це кошти платників податків. 

Як наголосила Геращенко, "безумовно, за атаки на українські ТЕС несе відповідальність держава-агресорка. Однак повномасштабне вторгнення триває вже третій рік, і треба розуміти, як представники влади забезпечують захист енергетики України й подальше функціонування економіки".

"Після останніх масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури України ми маємо серйозні ураження нашої енергетичної системи. І очевидно, що депутати Верховної Ради України не можуть спостерігати за цим кошмаром тільки зі соцмереж, не докладаючи жодних зусиль для того, аби розуміти глибину критичності цієї ситуації. Як нам рухатися далі, коли вже влітку і промислові підприємства, і населення можуть зіштовхнутися з серйозним браком і тепла, і електроенергії", – говорить Геращенко.

Вона нагадала, що на останньому пленарному засіданні було ухвалене рішення негайно викликати до парламенту віцепрем’єра Кубракова і керівника Агенції з відновлення Найєма, щоб вони звітували перед парламентом про стан критичної інфраструктури і про ті заходи, які влада вживає для її захисту. Утім, цього звіту досі не відбулося, констатують у "ЄС".

"Фракція "Європейська Солідарність" ще місяць тому надсилала листи міністру енергетики Галущенку, віцепрем’єр-міністру Кубракову з вимогою зустрітися з нашою командою і серйозно поспілкуватися і про стан енергетики, і про стан фортифікаційних споруд, і про захист критичної інфраструктури. Ми отримали абсолютні відписки", – повідомила співголова фракції.

"Ми звертаємося з листом і публічною вимогою від нашої фракції до Руслана Стефанчука щодо негайного скликання пленарного засідання Верховної Ради України. З одним порядком денним, за який, до речі, проголосував парламент: викликати до Верховної Ради України міністра енергетики,  міністра розвитку громад та інфраструктури, керівника Агенції з питань відновлення. Ми також пропонуємо запросити на це важливе засідання керівника Центренерго, який заявив публічно, що втрачено 100% генерації. Перше – послухати про реальний стан речей в енергетиці. Друге – про кошти, які були виділені на захист цих теплоелектростанцій, як ефективно вони використовувалися. Бо ми бачимо, що, на жаль, є повне руйнування тієї самої Трипільської станції", – констатує Геращенко.

Геращенко заявила, що прийшов час ставити питання про відставку міністрів за бездіяльність.

"Ми вважаємо, що прийшов час ставити питання про відставку цих міністрів за бездіяльність, за безвідповідальність, за відмову, по суті, виконувати свої прямі обов’язки спілкування і звіту перед Верховною Радою України", – сказала депутатка. За словами Геращенко, відповідні запити від фракції також були надіслані урядовцям.

Герасимов наголосив, що необхідно терміново, протягом 48 годин, зібрати всіх народних депутатів до парламенту і запросити відповідних міністрів, а також прем’єр-міністра.

"Без енергетики немає економіки. Без економіки немає фінансування української Армії. Без української Армії Україна програє. Прості істини, які, на жаль, сьогодні влада не розуміє. Саме тому ми жорстко вимагаємо терміново, не пізніше четверга, тобто протягом 48 годин, і це можливо, зібрати всіх народних депутатів до парламенту і запросити не тільки відповідних міністрів, а також запросити прем’єр-міністра України, якого в парламенті депутати вже давно не бачили", – говорить Герасимов.

"Виникає велика підозра, що мільярди, якщо не десятки мільярдів, які були виділені на відновлення та захист критичної та енергетичної інфраструктури України, були вкрадені – чи повністю, чи частково. Ми хочемо почути від керівників державних установ, міністрів і прем’єр-міністра до копійки, як ці гроші були витрачені. Тому що результати побачили всі українці, коли ми отримали останні атаки на нашу енергетичну мережу", – говорить депутат.

"Виникає питання, а чи не краще було просто купити новітні засоби ППО та РЕБ, щоб захистити наші енергетичні об’єкти? Також хочу звернути вашу увагу, що вже більш ніж у 120 місцевих радах зареєстроване звернення до української влади з вимогою викликати до Верховної Ради відповідних міністрів і прем’єр-міністра. Щоб заслухати, чому так сталося. І ключове – що треба зробити, щоб такого не сталося в майбутньому", – наголошує Герасимов.

"Очевидно, що в руйнації нашої інфраструктури винна Російська Федерація – країна-терористка, яка абсолютно цілеспрямовано в рамках геноцидних практик знищує нашу енергосистему. Але повномасштабна війна триває вже більше двох років, і ми маємо усвідомлювати ризики, робити висновки з помилок, готуватися до нових ударів. Непрацюючий парламент, який тільки і чекає від Офісу президента, коли їм спустять дату зібратися, коли їм спустять, за що голосувати, як це було з законом про мобілізацію, – це ненормально. Це дискредитація парламенту, це руйнування Верховної Ради, і ми з цим миритися категорично не будемо", – резюмує Ірина Геращенко.

  • Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були сучасні системи ППО Patriot.
  • 12 квітня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що наразі енергосистема України збалансована.

  • 15 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за останні два тижні Росія відновила наступ, завдавши удару по українській енергосистемі з такою інтенсивністю і в такий спосіб, якого не спостерігалося протягом понад двох років війни.

  • Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були обговорені теми фронту й енергетики. 

Теги:
Новини
Суспільство
Верховна Рада
Європейська солідарність
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