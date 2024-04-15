"Не потрібна активація 5-ї статті НАТО, достатньо політичної волі": Зеленський провів Ставку щодо ситуації в енергетиці та на фронті

Про це він повідомив у Telegram.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО", - наголосив президент.

Зеленський водночас наголосив на вдячності державам, які відгукнулися на прохання України підтримати повітряний щит.

"Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", - акцентував український лідер.

Також Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема щодо ситуації на основних напрямках фронту й оборонних потреб, дані розвідок про можливі дії росіян від голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка й очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова та звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ і БПЛА.

Представники енергетичної галузі – Міненерго, Енергоатому, Укренерго й Нафтогазу озвучили доповіді щодо зусиль для захисту українських систем, відновлення пошкодженої генерації й повторного підключення споживачів.