Сонячні електростанції можуть додавати в енергосистему до 30% потужності, – голова енергетичного комітету ВР Герус
Сонячні електростанції можуть стати суттєвою підтримкою балансу енергосистеми України, яка зазнає масованих обстрілів з боку російських окупантів
Про це Еспресо заявив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус.
"Однозначно допоможе. Вона (сонячна генерація, - ред.) не може вирішити усіх проблем, тому що сонячна електростанція більше генерує енергії з 7 ранку до 7 вечора. Але якщо встановлюються energy storages-накопичувачі, тоді електроенергію можна закачувати вдень і використовувати ввечері або вдень. Це суттєва підтримка нашої електросистеми", - сказав він.
"У нас загальновстановлена потужність електростанцій - понад 6 тис. мегаватів. Тому в обідні години, в сонячний день, у нас від 25 до 30% електроенергії може видаватися від сонячних електростанцій. В ранкові й обідні години – менше", – додав нардеп.
Герус наголосив, що для захисту енергооб'єктів України треба більше систем ППО.
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