Сонячні електростанції можуть додавати в енергосистему до 30% потужності, – голова енергетичного комітету ВР Герус

Про це Еспресо заявив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус.

"Однозначно допоможе. Вона (сонячна генерація, - ред.) не може вирішити усіх проблем, тому що сонячна електростанція більше генерує енергії з 7 ранку до 7 вечора. Але якщо встановлюються energy storages-накопичувачі, тоді електроенергію можна закачувати вдень і використовувати ввечері або вдень. Це суттєва підтримка нашої електросистеми", - сказав він.

"У нас загальновстановлена потужність електростанцій - понад 6 тис. мегаватів. Тому в обідні години, в сонячний день, у нас від 25 до 30% електроенергії може видаватися від сонячних електростанцій. В ранкові й обідні години – менше", – додав нардеп.

Герус наголосив, що для захисту енергооб'єктів України треба більше систем ППО.