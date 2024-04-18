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Сонячні електростанції можуть додавати в енергосистему до 30% потужності, – голова енергетичного комітету ВР Герус

18 квітня, 2024 четвер
16:57
Енергетика На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію

Сонячні електростанції можуть стати суттєвою підтримкою балансу енергосистеми України, яка зазнає масованих обстрілів з боку російських окупантів

Про це Еспресо заявив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус.

"Однозначно допоможе. Вона (сонячна генерація, - ред.) не може вирішити усіх проблем, тому що сонячна електростанція більше генерує енергії з 7 ранку до 7 вечора. Але якщо встановлюються energy storages-накопичувачі, тоді електроенергію можна закачувати вдень і використовувати ввечері або вдень. Це суттєва підтримка нашої електросистеми", - сказав він.

"У нас загальновстановлена потужність електростанцій - понад 6 тис. мегаватів. Тому в обідні години, в сонячний день, у нас від 25 до 30% електроенергії може видаватися від сонячних електростанцій. В ранкові й обідні години – менше", – додав нардеп.

Герус наголосив, що для захисту енергооб'єктів України треба більше систем ППО.

  • Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
  • 25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що станом на 5 квітня РФ знищила в Україні 80% ТЕЦ.
  • У ніч на 11 квітня росіяни знову здійснили масовану повітряну атаку території України. Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.
  • Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.
  • 16 квітня стало відомо, що енергетики вже підготували графіки відключення світла, які в разі потреби запровадять у Києві.
  • віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.
Теги:
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Економіка
Україна
Верховна Рада
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