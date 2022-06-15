Про це повідомляє Anadolu.

Їх Ердоган повторив у телефонній розмові зі Столтенбергом. Він наголосив на необхідності ухвалення Гельсінкі та Стокгольмом кроків щодо усунення побоювань Туреччини у сфері безпеки.

За словами Ердогана просування у процесі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО неможливе без "практичних кроків з усунення занепокоєння Анкари та письмових зобов'язань щодо перегляду обома країнами підходів у боротьбі з тероризмом та оборонно-промислової співпраці".

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