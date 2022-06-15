Ердоган розповів Столтенбергу, за яких умов Туреччина пустить Фінляндію та Швецію до НАТО
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виклав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу вимоги, які Анкара висуває перед Фінляндією та Швеції задля розблокування їхнього вступу до Альянсу
Про це повідомляє Anadolu.
Їх Ердоган повторив у телефонній розмові зі Столтенбергом. Він наголосив на необхідності ухвалення Гельсінкі та Стокгольмом кроків щодо усунення побоювань Туреччини у сфері безпеки.
За словами Ердогана просування у процесі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО неможливе без "практичних кроків з усунення занепокоєння Анкари та письмових зобов'язань щодо перегляду обома країнами підходів у боротьбі з тероризмом та оборонно-промислової співпраці".
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
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- 8 червня турецькі ЗМІ оприлюднили повний список вимог Анкари для розблокування вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 12 червня Фінляндія заявила, що не планує вступати до НАТО окремо від Швеції, якщо Туреччина блокуватиме вступ.
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