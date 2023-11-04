Ердоган сприятиме ратифікації членства Швеції у НАТО

Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу перед журналістами, повертаючись з Казахстану, Ердоган сказав, що Стокгольм вжив певних заходів щодо протестів, організованих забороненою Робітничою партією Курдистану (РПК), а також щодо ембарго на постачання зброї Туреччині, але не щодо діяльності РПК у Швеції.

"Нашим обов'язком було подати це до парламенту на першому етапі, ми це зробили", - сказав очільник Туреччини.

Вступ Швеції у НАТО

2022 року, після широкомасштабного нападу РФ на Україну, Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії у НАТО Байден закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції у НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції у НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

У Туреччині 1 листопада повідомили, що заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде розглянута депутатами у свій час і залежно від їхніх пріоритетів.