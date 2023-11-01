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Головна Світ У парламенті Туреччини заявили, що не будуть прискорювати розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО

У парламенті Туреччини заявили, що не будуть прискорювати розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО

1 листопада, 2023 середа
17:16
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

У Туреччині повідомили, що заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде розглянута депутатами у свій час і залежно від їхніх пріоритетів

Про це інформує Alarabiya News.

Фуат Октай, голова комітету з міжнародних відносин турецького парламенту, сказав, що заява Швеції про приєднання до НАТО буде розглянута згідно зі звичайною процедурою.

"Законопроєкт Швеція-НАТО буде обговорений тоді, коли прийде час, відповідно до порядку денного комісії з закордонних справ. Все, що є терміновим для інших країн, може бути не терміновим для нас", - сказав він на засіданні комісії в парламенті.

За даними агенції, керівна Партія справедливості та розвитку Туреччини може перенести голосування про вступ Швеції до НАТО на кінець року.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".  

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Новини
Швеція
Туреччина
вступ до НАТО
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