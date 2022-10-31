Ердоган зацікавлений у зерновій угоді навіть більше, ніж Україна, - політолог Магда
Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Росія стрімко втрачає образ потужної держави
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми спостерігаємо швидку деміфологізацію РФ. І це вже невідворотний процес. У Ердогана в наступному році президентські вибори. Йому потрібно зберегти владу та показати, що він реальний гравець. Ердогану потрібно показати, що він спроможний домовлятися з Путіним так, щоб той тримав своє слово. Тобто Ердоган зацікавлений у зерновій угоді не менше, ніж Україна, а навіть більше", - пояснив Магда.
За словами політолога, ООН теж має зацікавленість у зерновій угоді.
"У межах зернової угоди Україні вдалось вивезти близько 10 млн тонн зерна. Це велика цифра, але у порівнянні з аналогічним обсягом минулого року - це у чотири рази менше. Росія неспроможна бути цивілізованою державою", - додав Магда.
- 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні
- Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить докладати зусиль щодо експорту зерна з українських портів, попри заяву Росії про вихід з угоди
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