Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми спостерігаємо швидку деміфологізацію РФ. І це вже невідворотний процес. У Ердогана в наступному році президентські вибори. Йому потрібно зберегти владу та показати, що він реальний гравець. Ердогану потрібно показати, що він спроможний домовлятися з Путіним так, щоб той тримав своє слово. Тобто Ердоган зацікавлений у зерновій угоді не менше, ніж Україна, а навіть більше", - пояснив Магда.

За словами політолога, ООН теж має зацікавленість у зерновій угоді.

"У межах зернової угоди Україні вдалось вивезти близько 10 млн тонн зерна. Це велика цифра, але у порівнянні з аналогічним обсягом минулого року - це у чотири рази менше. Росія неспроможна бути цивілізованою державою", - додав Магда.