Про це інформує Bloomberg.

Видання зазначає, що запропоновані заходи сприятимуть накладанню багатьох пакетів санкцій, які раніше ЄС наклав на Росію. Вони включатимуть обмеження на ключові технології та енергетичний сектор країни.

Зокрема, мовиться про заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, як використовують у військових цілях. Вони можуть підвищити промисловий потенціал країни.

Також ЄС пропонує:

накласти санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію та золото

ввести торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг

запровадити заходи, спрямовані на удар по авіаційному та енергетичному сектору Білорусі, а також по її ключових джерелах доходу.

Як і у випадку з санкціями проти РФ, пропозиції стосовно Білорусі передбачають виключення щодо лікарських засобів, сільськогосподарської та харчової продукції. Також пропоновані заходи включають пільги для відповідних фінансових операцій за участю осіб, які потрапили під санкції.

"Законодавство також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб", - ідеться в повідомленні.

Щоб схвалити запропоновані обмеження, необхідно отримати підтримку всіх країн-членів. Водночас ЄС працює над десятим пакетом санкцій проти Росії та над обмеженням цін на російські нафтопродукти.

26 січня парламентська асамблея Ради Європи заявила, що до відповідальності за агресію в Україні має бути притягнуто керівництво і РФ, і Білорусі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb