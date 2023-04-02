ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН, - Боррель
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що під час головування Росії в ООН лідери Європи виступатимуть проти будь-яких зловживань РФ
Про це Жозеп Боррель написав у твіттері.
"Росія перебирає владу в ООН. Головування в Раді Безпеки припало на першоквітневий день дурня. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН", - наголосив голова дипломатії ЄС.
Він запевнив, що Європейський Союз виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН.
- Нагадаємо, головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року. Воно триватиме місяць.
- 30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня - злий жарт.
- 31 березня у Білому домі заявили, що Росії не місце в Раді безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
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